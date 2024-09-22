Film gibi hırsızlık: Tatile giderken çalınmasın diye 'bacaya sakladığı' altını çaldılar

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:56

Güncelleme: 22.09.2024 - 17:56

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde yaşayan D.A. (62) tatile giderken eve hırsız girerek çalar endişesiyle 5 adet altın bilezik ve 45 gram altını apartmanın bacasına sakladı.

Tatil dönüşü bacayı kontrol ettiğinde altınların çalınmış olduğunu gören D.A., polise başvurdu. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlık olayının failini kısa sürede tespit etti.

M.C.K. (24), çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Altınlar ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.