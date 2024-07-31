Şanlıurfa'da film gibi soygun... Polis kıyafetiyle evine gittikleri kuyumcuyu kelepçeleyip, 2 kilo 300 gram altın çaldılar!

Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyerek şafak vakti evine gittikleri kuyumcu ile kuzenini kelepçeleyen 7 şüpheli, 2 kilo 300 gram altın ve 10 bin TL çaldı. Şüpheliler, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2024 - 15:18
Şanlıurfa'da film gibi soygun... Polis kıyafetiyle evine gittikleri kuyumcuyu kelepçeleyip, 2 kilo 300 gram altın çaldılar!
Abone Ol google-news

Eyyübiye Mahallesi'nde, dün sabah saatlerinde kuyumculuk yapan Vahit E. yanında kuzeni Naci S. ile birlikte evde bulunduğu sırada saat 05.00 sıralarında zil çalınca kapıyı açtı.

İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp, kelepçeleyerek evde aramaya yapacaklarını söyledi. Evi arayan 7 kişi, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi.

Kasayı açan şüpheliler, buradaki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., polis sandığı şüphelilerin kendilerini almadan ayrılmalarından bir süre sonra komşularından yardım istedi. Durumun bildirilmesinin ardından eve gelen polis ekipleri, kuyumcuya herhangi bir operasyon yapılmadığını ve soyulduğunu söyledi.

Çalışma başlatan ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından 7 şüphelinin kimliğini saptadı. Ekipler kent merkezi ve Harran ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlar ile şüpheliler F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B.'yi gözaltına aldı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 


kuyumculuk haberleri Kuyumcu haberleri

İlgili Haberler

Bayram sabahı kuyumcudan 500 bin liralık hırsızlık: Şüpheli yakalandı

Bayram sabahı kuyumcudan 500 bin liralık hırsızlık: Şüpheli yakalandı
Kuyumcuymuş gibi işlem yaptılar... Komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler

Kuyumcuymuş gibi işlem yaptılar... Komisyon karşılığı 15 milyar para çektiler
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler