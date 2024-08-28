Motosikletlerin üzerine uzandılar: Kara yolundaki tehlikeli yarış kamerada!
İki sürücü kara yolunda motosikletlerine uzanarak hız sınırlarını zorladı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Şanlıurfa'da kara yolunda motosikletlerine uzanarak yarış yapan 2 sürücü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda meydana geldi. Plakaları ve sürücüleri öğrenilmeyen 2 sürücü, kullandıkları motosikletlere uzanarak yarış yaptı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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