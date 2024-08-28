Polis memuru Burdur’da geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Yayınlanma: 28.08.2024 - 13:04

Güncelleme: 28.08.2024 - 13:04

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan polis memuru Mehmet Arıcan, Antalya’ya giderken Burdur’un Çavdır ilçesi yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonrası ambulansla hastaneye sevk edilirken hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Burdur’un Çavdır ilçesi Denizli-Antalya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli’den Antalya istikametine seyir halinde olan Mehmet Arıcan (44) idaresindeki 20 GD 408 plakalı otomobil, Çavdır ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek benzin istasyonu kenarında bulunan bordür taşlarına çarptı. Kazada Arıcan ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arşından Gölhisar Devlet Hastanesine sevk edilen Arıcan, ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Hayatını kaybeden Mehmet Arıcan’ın Denizli Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu, evli ve birisi erkek iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.