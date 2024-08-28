Yayınlanma: 28.08.2024 - 00:09

Güncelleme: 28.08.2024 - 00:09

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, dikkatler kırmızı ve mavi takımların performansına odaklandı. Dokunulmazlık için tezgah başına geçen yarışmacılar, büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Bu oyunda, yarışmacılara dünyadan sokak lezzetlerini en iyi şekilde hazırlamaları görevi verildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Takım oyununda yarışmacılar, 7 farklı coğrafyadan 7 çeşit sokak lezzeti hazırladılar. En iyi yemekleri yaparak en yüksek puanı toplayan takım ise mavi takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2024'ün bu haftaki bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Onur oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLARDA KİMLER VAR?

Mavi Takım

Hakan

Eda

Kaan

Zübeyde

Nevzat

Alper

Ayşe

Semih

Kerem

Zeynep

Kırmızı Takım

Beril

Muratcan

Onur

Beril

Emre

Nigar

Beyza

Akın

Ezgi

Çağlar