MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı?
Bu akşam TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2024'te, haftanın ilk takım oyunu heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda, dikkatler kırmızı ve mavi takımların performansına odaklandı. Dokunulmazlık için tezgah başına geçen yarışmacılar, büyük bir rekabet içinde mücadele etti. Bu oyunda, yarışmacılara dünyadan sokak lezzetlerini en iyi şekilde hazırlamaları görevi verildi. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Ağustos MasterChef kırmızı takım mı, mavi takım mı kazandı? Takımlarda kimler var? İşte, ayrıntılar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Takım oyununda yarışmacılar, 7 farklı coğrafyadan 7 çeşit sokak lezzeti hazırladılar. En iyi yemekleri yaparak en yüksek puanı toplayan takım ise mavi takım oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2024'ün bu haftaki bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Onur oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLARDA KİMLER VAR?
Mavi Takım
Hakan
Eda
Kaan
Zübeyde
Nevzat
Alper
Ayşe
Semih
Kerem
Zeynep
Kırmızı Takım
Beril
Muratcan
Onur
Beril
Emre
Nigar
Beyza
Akın
Ezgi
Çağlar
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