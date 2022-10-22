Motosikletli kapkaççılar yakalandı: Aynı yöntemle 41 kişinin telefonunu çaldılar

İstanbul'da motosikletle yolda yürüyenlerin yanına yaklaşarak ellerindeki telefonları çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Bir çok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüphelilerin aynı yöntemle 41 cep telefonu çaldığı tespit edildi.

DHA
22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:45
Motosikletli kapkaççılar yakalandı: Aynı yöntemle 41 kişinin telefonunu çaldılar
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Avcılar, Esenyurt, Bakırköy, Güngören, Bağcılar ve Bayrampaşa'da son günlerde birbiri ardına meydana gelen motosikletli kapkaçlar üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada şüphelilerin birçok olayda güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntüleri izleyen polis, şüphelilerin yolda yürüyenlere yaklaştıkları, bir anda hamle yaparak cep telefonlarını çaldıklarını tespit etti. 

GÖZALTINA ALINDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri önce şüphelilerin kullandığı motosikletin plakasını ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Muhammet D.(25) ile Nihat Ç.(20) gözaltına alındı. Muhammet D.'nin daha önceden 40, Nihat Ç.'nin ise 38 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

AYNI YÖNTEMLE 41 CEP TELEFONU KAPKAÇ YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler aynı yöntemle 41 kapkaç gerçekleştirdikleri anlaşıldı.

Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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