Motosikletli kuryenin ölümünde işverene yakalama kararı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 14:43

Güncelleme: 11.12.2024 - 14:43

Ataşehir'de 2 Mart 2023 tarihinde meydana gelen kazada kurye İbrahim Bölükbaşı, Dudullu Caddesi'nde motosikletin hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı.

İbrahim Bölükbaşı'nın hayatını kaybettiği kaza sonrası yapılan incelemede, kaskın kazada kırıldığı tespit edildi. Çalışanına asgari güvenlik koşullarını sağlayacak olan kask ve koruyucu ekipmanı temin etmediği belirtilen iş veren Korhan Köserecep'in 'Taksirle öldürme' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istenmişti.

Anadolu Adliyesi 80'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, hayatını kaybeden kurye İbrahim Bölükbaşı'nın eşi Tuba Bölükbaşı katıldı. Müşteki ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep ederken, mahkeme sanık Korhan Köserecep hakkında yakalama kararı verdi. Duruşma 13 Mayıs Salı gününe ertelendi.