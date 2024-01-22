Motokuryelerden adliye önünde eylem: 'Artık ölmek istemiyoruz'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 14:19

Güncelleme: 22.01.2024 - 14:19

İstanbul'daki motokurye dernek ve feserasyon başkanları, dernek avukatlarıyla birlikte İstanbul Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Türkiye'nin birçok ilinden 24 dernek ve federasyon, ortak bildiriyle "Artık ölmek istemiyoruz" dedi.

Motokuryeler adına basın açıklaması yapan dernek avıukatlarından Alperen Karatepe, motokurye Yunus Emre Göçer'e arkadan çarparak ölümüne neden olan Somali cumhurbaşkanının oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a verilen 2.5 yıl hapis cezasının, 27 bin 300 liralık adli para cezasına çevrildiğini hatırlatarak, bu cezanın vicdanları yaraladığını ifade etti.

"SADECE PARA CEZASI VERİLİYOR' ALGISI

Kurye Hakları Derneği'nin hazırladığı rapora göre 2022 yılında en az 58, 2023 yılında ise 68 motokuryenin hayatını kaybettiğini belirten Karatepe, motokuryelerin sosyal ve özlük hakları için mücade ettiklerini söyledi.

Mevzuattaki düzenlemeden dolayı trafik kazalarının 'bilinçsiz taksir' ile değerlendirildiğini kaydeden Karatepe, yargılama sonucunda ise verilen cezaların adli para cezasına çevrildiğini, bu durumun da 'Türkiye'de bir insanın trafik kazasında öldürülmesine sadece para cezası veriliyor' algısının oluşmasına neden olduğunu vurguladı.

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI

Motokuryeler adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM'ye seslenen avukat Alperen Karatepe, 'taksirle ölüme neden olma' suçunun cezai yaptırımının ağırlaştırılmasını ve bu cezanın da adli para cezasına çevrilmemesini istediklerini söyledi.

Avukat Karatepe, mahkemelerden çıkacak kararların vicdanları rahatlatmasını istediklerini ve sürücülerin daha dikkatli olmasını sağlayacak cezai müeyyidelerin getirilmesini talep ettiler.

"BİR KURYENİN CANI 27 BİN 300 LİRA MI?"

İstanbul Kuryeler Federasyonu avukatı Tahsin Akbay ise üniversite yıllarında motokuryelik yaptığını ve motokuryelerin yaşadıkları sıkıntıları bildiğini ifade ederek, suç işleyen kişiye ceza verilmesindeki amacın, suçlunun ıslah olması ve kamuoyunun vicdanın rahatlaması olduğunu kaydetti.

Avukat Akbay, gereken cezaların verilmediğini ve belirterek, "Bir kuryenin canı 27 bin 300 lira mı?" diye sordu.