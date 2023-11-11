Motosikletli saldırganlar ateş açtı... Galerici öldü!
Küçükçekmece'de galerici 36 yaşındaki Sertaç Çelikli'ye evinin önündeyken bir motosikletle gelen kişiler tarafından ateş açıldı. Yaralanan Çelikli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis saldırganları arıyor.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Söğütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım'da iddiaya göre, 1 çocuk babası galerici Sertaç Çelikli (36) evinin önündeyken motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası Çelikli yaralanırken saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Çelikli ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürüldü.
Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketi Bitlis, Esenburun Köyü'nde toprağa verildi.
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