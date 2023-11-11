İki aile arasında silahlı kavga... 2 kişi yaralandı!
Seyhan'da, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'ndeki iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tabanca kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR!
Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
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