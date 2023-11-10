Eski Katalan siyasetçi Alejo Vidal Quadras silahlı saldırıya uğradı

Halk Partisi'nin Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan ve Vox partisinin kurucularından Alejo Vidal Quadras'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Saldırının nedeni henüz tespit edilemedi.

AA
Yayınlanma: 10.11.2023 - 11:53
Eski Katalan siyasetçi Alejo Vidal Quadras silahlı saldırıya uğradı
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İspanya'da aşırı sağ Vox partisinin kurucularından Alejo Vidal Quadras, başkent Madrid'de silahlı saldırıya uğradı. Öğlen saatlerinde Madrid kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Quadras'ın başından yara aldığı, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatan polisin henüz saldırının nedenini tespit edemediği belirtildi.

Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan 78 yaşındaki Quadras, 2013 yılı sonunda aşırı sağcı Vox partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı. "İsrail'in Avrupalı Dostları" adlı lobi grubunun da üyesi olan Quadras, saldırıdan kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda, İspanya'da sosyalistlerin azınlık koalisyon hükümeti kurmak ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Junts ile anlaşmasını eleştirmişti.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Junts arasındaki anlaşmanın "İspanya'nın hukuk devleti yapısını parçaladığını ve güçler ayrılığı ilkesini sonlandırdığını" savunan Quadras, "Milletimiz böylece liberal demokrasi olmaktan çıkıp totaliter bir tiranlığa dönüşecektir. Biz İspanyollar buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.


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