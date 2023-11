Eski Katalan siyasetçi Alejo Vidal Quadras silahlı saldırıya uğradı

İspanya'da aşırı sağ Vox partisinin kurucularından Alejo Vidal Quadras, başkent Madrid'de silahlı saldırıya uğradı. Öğlen saatlerinde Madrid kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Quadras'ın başından yara aldığı, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

Soruşturma başlatan polisin henüz saldırının nedenini tespit edemediği belirtildi.

Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan 78 yaşındaki Quadras, 2013 yılı sonunda aşırı sağcı Vox partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı. "İsrail'in Avrupalı Dostları" adlı lobi grubunun da üyesi olan Quadras, saldırıdan kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda, İspanya'da sosyalistlerin azınlık koalisyon hükümeti kurmak ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Junts ile anlaşmasını eleştirmişti.

Hace pocos meses meses Sánchez afirmó que no habría amnistía ni autodeterminación. El Comité Federal le ovacionó. Hoy ha dicho lo contrario y el mismo Comité Federal le ha aplaudido puesto en pie. El PSOE ya no tiene principios ni valores. No es un partido, es una banda.