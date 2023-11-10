Eski Katalan siyasetçi Alejo Vidal Quadras silahlı saldırıya uğradı
Halk Partisi'nin Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan ve Vox partisinin kurucularından Alejo Vidal Quadras'ın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Saldırının nedeni henüz tespit edilemedi.
İspanya'da aşırı sağ Vox partisinin kurucularından Alejo Vidal Quadras, başkent Madrid'de silahlı saldırıya uğradı. Öğlen saatlerinde Madrid kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan Quadras'ın başından yara aldığı, hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olduğu bildirildi.
Soruşturma başlatan polisin henüz saldırının nedenini tespit edemediği belirtildi.
Sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) Katalonya özerk bölgesindeki eski başkanı olan 78 yaşındaki Quadras, 2013 yılı sonunda aşırı sağcı Vox partisinin kurucu üyeleri arasında yer almıştı. "İsrail'in Avrupalı Dostları" adlı lobi grubunun da üyesi olan Quadras, saldırıdan kısa bir süre önce yaptığı paylaşımda, İspanya'da sosyalistlerin azınlık koalisyon hükümeti kurmak ayrılıkçı Katalan siyasi partilerden Junts ile anlaşmasını eleştirmişti.
Hace pocos meses meses Sánchez afirmó que no habría amnistía ni autodeterminación. El Comité Federal le ovacionó. Hoy ha dicho lo contrario y el mismo Comité Federal le ha aplaudido puesto en pie. El PSOE ya no tiene principios ni valores. No es un partido, es una banda.— Alejo Vidal-Quadras (@VidalQuadras) October 28, 2023
Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Junts arasındaki anlaşmanın "İspanya'nın hukuk devleti yapısını parçaladığını ve güçler ayrılığı ilkesini sonlandırdığını" savunan Quadras, "Milletimiz böylece liberal demokrasi olmaktan çıkıp totaliter bir tiranlığa dönüşecektir. Biz İspanyollar buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İsrail doğrulamadı!
- Trafik cezası iptal edildi
- Özgür Özel'den 'eylem' açıklaması!
- Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
- Hüseyin Çelik'ten sert çıkışı!
- Yargı krizinde tarafını belli etti!
- İstanbul'da ekmeğe zam...
- İşte Erdoğan'ın Yargıtay planı!
- Okunmayan dosyaya erteleme kararı
- Ekranı olmayan akıllı telefonun fiyatı açıklandı