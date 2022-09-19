Motosikletlilerin 'el ele' tehlikeli yolculuğu kamerada

19 Eylül 2022 Pazartesi, 11:54

Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis demir Bulvarı üzerinde 19 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde trafikte seyir halindeki bir kişinin cep telefonuyla çekilen görüntülerde, iki motosikletteki sürücüler ve yolcular el ele tutuşarak ilerlemeye devam ettiği görüldü.

Ayrıca yolculardan birinin diğer motosikleti ayağıyla ittiği anlar da kaydedildi.