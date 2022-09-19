Motosikletlilerin 'el ele' tehlikeli yolculuğu kamerada
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki iki motosikletin sürücüsü trafikte yan yana gelerek el ele tutuştu. Ayrıca motosikletin arkasında oturan bir yolcunun da diğer motosikleti ayağıyla zaman zaman ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halis demir Bulvarı üzerinde 19 Eylül Pazartesi sabah saatlerinde trafikte seyir halindeki bir kişinin cep telefonuyla çekilen görüntülerde, iki motosikletteki sürücüler ve yolcular el ele tutuşarak ilerlemeye devam ettiği görüldü.
Ayrıca yolculardan birinin diğer motosikleti ayağıyla ittiği anlar da kaydedildi.
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