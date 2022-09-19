Adana'da 4 motosiklet çalan 2 zanlı tutuklandı
Adana'da 4 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde 4 motosikletin çalınmasıyla ilgili araştırma başlattı. Olay yerleri ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler Tolhan Ç. (19), Yılmaz B. (32) ve S.M'yi (38) gözaltına aldı.
BİRİ SERBEST KALDI
Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tolhan Ç. ve Yılmaz B. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çalınan motosikletlerden biri de olay yeri yakınına terk edilmiş bulundu. Öte yandan, hırsızlıklardan bazıları güvenlik kameralarına yansıdı.
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