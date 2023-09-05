Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan Mehmet, yaşam savaşını kaybetti

Adana'da 3 Eylül’de motosikletiyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurularak ağır yaralanan Mehmet Emin Çelik (16), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 05.09.2023 - 15:25
Motosiklette silahlı saldırıya uğrayan Mehmet, yaşam savaşını kaybetti
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Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'nde motosikletiyle ilerleyen Mehmet Emin Çelik, silahlı saldırıya uğradı. Tabanca ile başından vurulan Çelik, bir otomobile çarpıp, yere düştü.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çelik'in durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ise yerde çok sayıda kovan buldu.

İKİ GÜN ARAYLA 2'NCİ SALDIRI

Sosyal medya hesabından "Artık bu mahallede silahsız gezmek istiyorum ama hiç güvenli değil. Resmen asayiş çökmüş. Herkesin belinde bir tabanca olmuş 4 bin 500 TL. Mermi bedava. Kimden istesen verirler" paylaşımı yapan İbrahim Taşkıran (42) da 1 Eylül'de aynı caddede uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

MEHMET EMİN ÇELİK KURTARILAMADI

Hastanede tedavisi süren Mehmet Emin Çelik, bugün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çelik’in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, cinayetle ilgili birden fazla şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin Emniyet'teki sorguları sürüyor. 


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Adana silahlı saldırı

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