MSB: 1'i kırmızı kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Biri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan dört PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:42
MSB: 1'i kırmızı kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin 'Sevkan Çele' kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi" denildi. 


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