MSB: 1'i kırmızı kategorideki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Biri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan dört PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 1'i İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha. Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin 'Sevkan Çele' kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin 'Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer aldığı ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi" denildi.
Terör örgütüne ağır bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 23, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden… pic.twitter.com/u5R78NNQS3
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