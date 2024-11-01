MSB açıkladı: 29 Ekim'de Anıtkabir'i kaç kişi ziyaret etti?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaşını doldurduğu 29 Ekim'de, Anıtkabir'i ziyaret eden yurttaşların sayısı belli oldu.

MSB açıkladı: 29 Ekim'de Anıtkabir'i kaç kişi ziyaret etti?
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DHA
Yayınlanma: 01.11.2024 - 17:17

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 745 bin 920 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; sabah saat 09.00'dan gece 22.00'ye kadar 745 bin 920 vatandaşımız Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi. 

MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde:


Etiketler: #29 Ekim Cumhuriyet Bayramı #29 Ekim #Anıtkabir

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