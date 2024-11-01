MSB açıkladı: 29 Ekim'de Anıtkabir'i kaç kişi ziyaret etti?
Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yaşını doldurduğu 29 Ekim'de, Anıtkabir'i ziyaret eden yurttaşların sayısı belli oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Anıtkabir'i 745 bin 920 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; sabah saat 09.00'dan gece 22.00'ye kadar 745 bin 920 vatandaşımız Anıtkabir’i ziyaret etti. Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" denildi.
MSB'den yapılan paylaşım şu şekilde:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda; sabah saat 09.00’dan gece 22.00’ye kadar 745 bin 920 vatandaşımız Anıtkabir’i ziyaret etti.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 1, 2024
Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Millî Mücadele kahramanlarımızı, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve… pic.twitter.com/JyIGH469Gh
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- 'Ben şimdi 'I love you' desem...'
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'