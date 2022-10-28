MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

AA
28 Ekim 2022 Cuma, 16:58
MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi. 


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