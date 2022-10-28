MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu'nda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.
Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 28, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!#MSB pic.twitter.com/btOoJG5RM8
Video Haberler
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
- Antikanın tanımı da değişiyor
- 12 yıl sonra saçına makas değdi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
En Çok Okunan Haberler
-
- Aysel Tuğluk tahliye edildi: İşte ilk fotoğraf
- CHP ve Soylu arasında 'eşkıya' kavgası
- CHP'liler de o ismin adaylığını reddetmiyor
- Saray'ın davetine yönelik açıklama
- Araçlara 'alkol kilidi' geliyor
- O liste nasıl hazırlanıyor
- '28 AKP'li vekil kapının ağzında'
- Marmara Denizi'nde deprem
- Dolar için saat uyarısı
- İnsanın aklıyla resmen alay ediyorlar!