MSB açıkladı: 5 terörist etkisiz hale getirildi

28 Ekim 2022 Cuma, 16:58

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.