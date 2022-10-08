Son Dakika... MİT'ten Irak'ta operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda, Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere PKK/KCK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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