Son Dakika... MİT'ten Irak'ta operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi

MİT tarafından PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, Irak/Gare’ de 3, Asos’ta 3 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:00
Son Dakika... MİT'ten Irak'ta operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda, Gara'da 3, Asos'ta 3 olmak üzere PKK/KCK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.


MSB MİT pkk ırak

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