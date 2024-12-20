MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 15:29

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütlerine karşı önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor. Mehmetçiklerimiz Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız" denildi.


Etiketler: #MSB #suriye

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