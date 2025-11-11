Türk askerî nakliye uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi askerî nakliye uçağının, Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düştüğü bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı, “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askerî kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır“ açıklamasında bulundu.

Gürcü basınında yer alan haberlere göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 “Herkül” tipi dört motorlu askerî nakliye uçağı, Gürcistan ile Azerbaycan sınırında düştü.

Haberi ilk olarak Gürcüce yayın yapan Kviris Palitra gazetesi duyurdu.

Habere göre uçak, Azerbaycan’ın Gence Hava Üssü’nden kalkış yaptıktan sonra yaklaşık 8 kilometre irtifada seyrederken ani bir şekilde irtifa kaybetmeye başladı.

Gürcü medyası, olay anına ait olduğu iddia edilen video görüntülerinin sosyal medyada yayıldığını belirtti.

DÜŞÜŞ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA YAYINLANDI

Paylaşılan görüntülerde, gökyüzünde seyreden uçağın hızla alçalmaya başladığı, ardından ise zemine doğru düştüğü görülüyor.

Haberde, kazanın Gürcistan-Azerbaycan sınır hattına yakın bir bölgede meydana geldiği ifade ediliyor.

Yerel kaynaklar, uçakta bulunan mürettebatın akıbetiyle ilgili henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, ancak kazada ölenlerin olabileceğinden endişe edildiğini aktardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayın kesin nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldığını duyurdu.

Gürcü makamları, bölgeye arama-kurtarma ekipleri gönderildiğini bildirdi.

C-130 “HERKÜL”

Lockheed Martin üretimi C-130 Hercules, dünya genelinde birçok ülkenin hava kuvvetlerinde kullanılan askerî nakliye uçağı olarak biliniyor.

Bu uçaklar, askerî personel, mühimmat, yardım malzemesi ve ağır araçların taşınmasında yaygın olarak kullanılıyor.