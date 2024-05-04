MSB açıkladı: Yıldırım isabet eden asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.05.2024 - 07:23
MSB açıkladı: Yıldırım isabet eden asker şehit oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu Asb. Ata Göçmen'in şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe operasyonu bölgesinde, 03 Mayıs 2024 tarihinde, yıldırım düşmesi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Ata Göçmen, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi. 

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Ata Göçmen için taziye mesajı yayımladı.

Güler mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


MSB haberleri Şehit haberleri

İlgili Haberler

Steinmeier’in ziyaretinin ardından... MSB'den 'Eurofighter' açıklaması

Steinmeier’in ziyaretinin ardından... MSB'den 'Eurofighter' açıklaması
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!

Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
Emily Ratajkowski’nin göz kamaştıran gala tarzı: Altın rengi saten elbisesiyle olay yarattı!

Emily Ratajkowski’nin göz kamaştıran gala tarzı: Altın rengi saten elbisesiyle olay yarattı!
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim! 2 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni Başkanlık Divanı üyelerini açıkladı
Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi

Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi
Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri

Dünyaya gelen üç aslan yavrusuna Galatasaraylı isim önerileri
10 yıl sonra otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, ilk kez konuştu!

10 yıl sonra otopsi fotoğrafları ortaya çıkmıştı: Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut, ilk kez konuştu!
Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!

Bahar dizisinin son bölümünde skandal çekim hatası: İzleyiciler şaşkın!