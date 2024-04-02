MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i FETÖ mensubu 2 kişi yakalandı

Yayınlanma: 02.04.2024 - 15:25

Güncelleme: 02.04.2024 - 15:25

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türkiye'den Yunanistan'a yasadışı yollarla geçmeye çalışan biri FETÖ mensubu 2 kişinin hudut birliklerince yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.