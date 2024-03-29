FETÖ’ye üye olmaktan aranan şahsı jandarma yakaladı

Yayınlanma: 29.03.2024 - 10:28

Güncelleme: 29.03.2024 - 10:30

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma yapıldı.

Yapılan incelemede İ.Ç., isimli şahsın FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ardından şahsın peşine düşen ekipler Hüdai Kaplıcaları civarında gerçekleştirdikleri operasyon ile şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsı tutuklanarak cezaevine gönderildi.