Eski MHP'li Demokrat Parti adayından MHP'li isme FETÖ iddiası: 'Şerefsizlikle, çirkinlikle, sahte evraklarla...'
Seçime saatler kala Hatay Dörtyol'da tansiyon yükseldi. Partisi MHP'den istifa ettirilen eski Dörtyol Belediye Başkanı ve yarınki seçimlerde Demokrat Parti adayı olarak yarışacak olan Yaşar Toksoy zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
Yaşar Toksoy, 2019 yılında belediye başkanlığı görevini yürütürken kendisinin tekrar aday olmamasına rağmen MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkcı'nın arkasında olduğu bir 'operasyonla' kendisine FETÖ kumpası kurulduğunu söyledi.
Dörtyol Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki gün yaptığı panelde konuşan Toksoy "Bu kardeşinizi FETÖ üyeliği noktasında sahte evraklarla, şerefsizliklerle, çirkinliklerle, çirkin algılarla şikayet ettiler. Bu şikayeti yapan Yıldıray Yıldız. Bunu yapan yine Lütfi Kaşıkçı. Bunu yapan şu anda Cumhur İttifakı adayının yanında fellik fellik gezen Umur Turcan. Üstelik 2019 yılında tekrar aday olmamama rağmen" dedi.
Yaşar Toksoy, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden önce Cumhur İttifakı'na karşı tutum sergilediği gerekçesiyle partisi MHP tarafından disiplin kuruluna sevk edilmişti.
Toksoy disiplin kuruluna sevk edilmesinin hemen ardından partisinden istifa etmişti. Toksoy 2014-2019 döneminde Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini üstlendi.
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