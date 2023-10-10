Yayınlanma: 10.10.2023 - 12:49

Güncelleme: 10.10.2023 - 12:49

Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, MSB'nin 57 sözleşmeli bilişim personeli alımı başvuru sürecini başlattı. Peki, MSB bilişim personel alımı başvuruları başladı mı? MSB bilişim personel alımı başvuruları ne zaman? MSB bilişim personel alımı başvuru şartları neler?

MSB BİLİŞİM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 09-24 Ekim 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi (online) yapılacaktır.

MSB BİLİŞİM PERSONEL ALIMI SINAV TARİHİ

(a) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihi ve yeri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca T.C.Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesaplarında başvuru sonuçlarının açıklandığına dairduyuru yayımlanacaktır.

(b) Adayların belirttiği elektronik posta adresine elektronik posta veya ceptelefonuna kısa mesaj (SMS) gönderilerek bilgilendirme yapılacaktır.

MSB BİLİŞİM PERSONELİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrikmühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstrimühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya dabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak,

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerinmühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayarve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden yada bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretimkurumlarından mezun olmak,(ç) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan 2022ve 2023 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSS P3 puantüründen puan almış olmak. (2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden puanıbulunmayan adayların KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir.)

(d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veyabüyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleriiçin en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak ve mesleki tecrübeye sahip olduğunugösterir belgeyi sisteme yüklemiş olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeliolarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde,sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarakgeçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

(e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkındabilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğinibelgelemek,

(f) Sağlık Kurulu raporu almak,

(g) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak,

(ğ) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmişise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmişolmak,

(h) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgilerivermiş bulunmak,

ÖZEL ŞARTLAR

a. Tercihen genel Şartlarda bildirilen bölümlerden herhangi birinden yüksek lisans/doktora yapmış olmak,

b. Tercihen YDS veya Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınavlardan;

1- Aylık brüt sözleşme ücretinin 2 katına kadar olan branşlar için 75 ve üzeri

2- Aylık brüt sözleşme ücretinin 3 katına kadar olan branşlar için 80 ve üzeri

3- Aylık brüt sözleşme ücretinin 4 katına kadar olan branşlar için 85 ve üzeri puanalmış olmak.