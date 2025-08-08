MSB’den ‘12 şehit’ ile ilgili idari soruşturma sonrası açıklama geldi, CHP tepki gösterdi

Şehit Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşını bulmak için Irak’ın Pençe-Kilit harekât bölgesinde yapılan arama-tarama çalışmalarında askerler 6 Temmuz’da bir mağaraya girmiş, içlerinden 12’si metan gazı, karbonmonoksit, ve hidrojen sülfür gazları etkisi nedeniyle şehit olmuştu.

Olaya ilişkin Millî Savunma Bakanlığınca yapılan idari tahkikatın sonuçları, bakanlığın dünkü basın toplantısında duyuruldu. ‘Olayın istisnai bir şekilde geliştiği, ihmal, kasıt veya zafiyet olmadığı’ ifade edildi.

‘GAZ ÖLÇÜMÜNE İHTİYAÇ DUYULMADI’

Millî Savunma Bakanlığının açıklamasında, “Pençe serisi harekâtların başladığı 2019 yılından, olayın yaşandığı 6 Temmuz 2025 tarihine kadar, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 3 bin 764 mağaranın arama-tarama ve imhasının gerçekleştirildiği, daha önce böyle bir olayın meydana gelmediği, olayın yaşandığı mağaranın girilen 3 bin 765’inci mağara olduğu” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu mağaraya yönelik 1-5 Temmuz tarihlerindeki keşif faaliyetlerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı, olayın meydana geldiği 6 Temmuz tarihinde de keşif köpeğinin mağaraya gönderildiği ve aksi bir durum oluşmaması üzerine gaz ölçümüne ihtiyaç duyulmadığı aktarıldı.

‘ZAFİYET, KASIT, EKSİKLİK YOK’

Bakanlık, olayın ardından yapılan kurtarma çalışmalarının usulüne uygun bir şekilde ilerlediğini de belirterek, “Özellikle son on yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde, olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol-yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin, silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Sonuç olarak yaşanan bu olay istisnai, öngörülemez ve olağandışı bir durum olarak gelişmiş, istenmeyen ve hepimizi derinden etkileyen bir şekilde sonuçlanmıştır” sözleri kullanıldı.

Olaydan gerekli derslerin çıkarıldığı ve tahkikat raporunun ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.

CHP’DEN TEPKİ: ‘TÜM OLASILIKLAR DEĞERLENDİRİLMELİYDİ’

CHP’nin Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise tahkikat sonuçlarını eleştirdi.

Bağcıoğlu, “Söz konusu mağara çok katlı ve en önemlisi daha önce terör örgütü tarafından hastane olarak kullanılan bir yerleşkedir. Dolayısıyla bu mahalde askerlerimize tehdit oluşturabilecek zararlı gazların ve kimyasalların bulunması çok doğaldır. Her türlü askeri harekat ve faaliyetin planlamasında beklenmedik durumlara karşı tüm olasılıkların değerlendirilmesi zorunlu ve en temel husustur. Bu nedenle yaşanan gelişmenin ‘istisnai, öngörülemez ve olağandışı’ bir durum olarak kabul edilmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soru işaretlerini de gündeme getiren Bağcıoğlu, “Mağaraya gönderilen keşif köpeği gaz tespit etme kabiliyetine sahip midir? Eğer değilse gaz dedektörü kullanılmasından neden imtina edilmiştir?” dedi.

Bağcıoğlu, askerlerin emir beklemeden mağaraya girmesinin kahramanlık örneği olduğunu vurgularken, “Ancak böylesi karmaşık ve tehlikeli bir durumda emir beklemeden girmeleri disiplinin tesisinde bir zafiyet olarak ortaya çıkmakta mıdır? Harekat sahasında faaliyet gösteren Tugay’ın komutanı Yüksek Askeri Şûra kararıyla emekli edilmiştir. Emeklilik kararında bu facianın etkisi var mıdır?” sorularını sordu.

İSKENDERUN’A İLİŞKİN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan bakanlık kaynakları, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda 25 Temmuz’da 2 askerin aşırı sıvı kaybı nedeniyle şehit olduğu olaya ilişkin, “Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor beklenmektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi resmî açıklamalar dışında, sosyal medyada gündeme getirilen yalan, çarpıtılmış ve algı oluşturmaya yönelik iddialara itibar edilmemelidir” açıklamasını yaptı.

Kamuoyunda olayın, firari bir askerin bulunabilmesi için birlikteki askerlerin güneşin altında dört saat bekletilmesi sonucu gerçekleştiği iddia edilmişti.

MSB’DEN SURİYE AÇIKLAMASI

Bakanlık kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin de bir değerlendirme yaptı.

Açıklamada, SDG’nin Suriye hükümeti ile 10 Mart’ta imzaladığı entegrasyon mutabakatına uygun hareket etmediği kaydedilerek, “Terör örgütü SDG’nin, Suriye’nin güneyinde meydana gelen çatışmalardan güç alarak son dönemde sesinin gür çıkması dikkatlerden kaçmamaktadır. Geçtiğimiz günlerde terör örgütü SDG’nin Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümetine yönelik saldırıları, Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne zarar vermektedir. Bizim duruşumuzda ise bir değişiklik yoktur. Türkiye, Suriye’nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edecek. Bu doğrultuda Suriye yönetiminin terör örgütleriyle mücadelesini desteklemeye, savunma ve güvenlik kapasitesini artırmak için talep ettiği eğitim, danışmanlık ve teknik destek çalışmalarını sürdürmeye devam etmekteyiz” denildi.