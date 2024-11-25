MSB duyurdu: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde 10 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB duyurdu: 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2024 - 18:40

Irak'ın Kuzeyi'ndeki Gara, Hakurt ve Metina bölgelerinde tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara, Hakurk ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #terörist

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