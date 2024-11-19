Eylem hazırlığındaki IŞİD’li terörist Bitlis'te yakalandı

Bitlis’te eylem hazırlığında olduğu belirlenen IŞİD’li terörist, 4 gün önce saklandığı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Eylem hazırlığındaki IŞİD’li terörist Bitlis'te yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 20:23

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD silahlı terör örgütünün eylem faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. 

Çalışmalar kapsamında alınan ihbar üzerine kent merkezinde IŞİD’li bir teröristin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. 

Bunun üzerine ekipler, belirlenen adrese 15 Kasım'da operasyon düzenledi. Operasyonda IŞİD’li terörist yakalanarak gözaltına alındı. 

Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan terörist, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adresinde silah, mühimmat ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.



Etiketler: #IŞİD #bitlis

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