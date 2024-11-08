MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda 'yaşam malzemesi' ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

MSB duyurdu: Teröristlere ait çok sayıda 'yaşam malzemesi' ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi" denildi.


Etiketler: #MSB #Milli Savunma Bakanlığı

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