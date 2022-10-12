MSB duyurdu: 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:55

Millî Savunma Bakanlığı Ukrayna'dan 11 geminin daha harekettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı, emniyetli ve planlı şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 11 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

Tahıl sevkiyatı emniyetli ve planlı şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 11 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 12, 2022



