MSB duyurdu: 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Ukrayna'dan tahıl yüklü 11 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

AA
12 Ekim 2022 Çarşamba, 16:55
MSB duyurdu: 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Millî Savunma Bakanlığı Ukrayna'dan 11 geminin daha harekettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı, emniyetli ve planlı şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 11 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.



Ukrayna Tahıl tahıl sevkiyatı MSB

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