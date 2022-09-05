Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatında 3 geminin daha yola çıktığını duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı kapsamında 3 geminin daha Ukrayna'dan hareket ettiğini açıkladı.
Ukrayna'dan Türkiye'ye yönelik tahıl sevkiyatları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 3 geminin daha Türkiye'ye doğru hareket ettiği bildirildi.
Yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti" denildi.
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