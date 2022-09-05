Milli Savunma Bakanlığı tahıl sevkiyatında 3 geminin daha yola çıktığını duyurdu

05 Eylül 2022 Pazartesi, 09:22

Ukrayna'dan Türkiye'ye yönelik tahıl sevkiyatları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 3 geminin daha Türkiye'ye doğru hareket ettiği bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında; Ukrayna limanlarında hazırlıklarını tamamlayan 3 gemi daha bugün sabah itibarıyla limandan hareket etti" denildi.