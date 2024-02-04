MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.

AA
Yayınlanma: 04.02.2024 - 19:02
MSB duyurdu: 2 terörist teslim oldu
Abone Ol google-news

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu" ifadesine yer verildi.


Milli Savunma Bakanlığı haberleri terörist haberleri teslim oldu haberleri

İlgili Haberler

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi

MSB: Teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon