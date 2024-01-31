MSB: Teröristlere ait çok sayıda silah ele geçirildi
Zeytin Dalı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde, sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde sızma girişiminde bulunan teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Ele geçirilenler şu şekilde: 2 M-4 piyade tüfeği, 1 M4A1 piyade tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 1 AK-47 piyade tüfeği, 10 RPG-7 mühimmatı, 10 RPG-7 sevk fişeği, 25 el bombası, 19 şarjör, 1 kamera, 1 telefon, 2 telsiz, 1 termal dürbün" denildi.
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