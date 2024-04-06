MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 06.04.2024 - 11:35

Güncelleme: 06.04.2024 - 11:35

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" ifadelerine yer verildi.