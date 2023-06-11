MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verildiğini ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verilmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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