MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verildiğini ve 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 19:55
MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırına karşılık verilmiş, 7 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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