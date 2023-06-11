MSB duyurdu: Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde EYP patlaması sonucu iki asker şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde iki askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
“Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır. Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.”
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