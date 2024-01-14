MSB duyurdu: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 14.01.2024 - 13:08

Güncelleme: 14.01.2024 - 13:08

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasına göre, 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

"ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mehmetçik, sızma girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.