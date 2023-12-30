MSB duyurdu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesinde 467 kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizatın ele geçirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın inlerine girmeye devam ediyor. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten teslim olanın verdiği bilgiler doğrultusunda komandolarımız, Zap bölgesinde 467 adet kullanılmamış AK-47 piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirdi. Bu sayı son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah rakamı oldu" denildi.
Ele geçirilen silah ve mühimma şu şekilde:
1 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek, 56 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 314 el bombası, 2 adet PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 146 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 139 adet tahta dipçik, çeşitli yaşam malzemesi.
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