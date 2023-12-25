MSB açıkladı: En az 26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DHA
Yayınlanma: 25.12.2023 - 10:18
MSB açıkladı: En az 26 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla 23 Aralık tarihinde terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" denildi.


MSB terörist

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