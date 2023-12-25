MSB açıkladı: En az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya aracılığıyla 23 Aralık tarihinde terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" denildi.
23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hâle getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/djDaFApgMh— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 25, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ölümlerinde kimlerin sorumluluğu varsa…’
- Şehit cenazesinde gerginlik
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Borsa yatırımcısını uyardı!
- Özgür Özel'den Ömer Çelik'e 'bildiri' yanıtı
- 'İnsanın olduğu yerde sınıf olacak'
- 'Kirli siyasete ortak olmayız'
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi