MSB açıkladı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından dün yapılan açıklamayla beraber şehit sayısı 12'ye yükseldi. MSB'den yapılan son açıklamada ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16 olduğu bildirildi.
Türkiye son 24 saatte gelen 12 şehit haberiyle sarsıldı. Bugün, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 6 asker şehit olurken Milli Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamayla beraber şehit sayısı 12'ye yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son açıklamada, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.
Yapılan açıklama şöyle:
"Pençe-Kilit Harekât bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hâle getirdiği terörist sayısı 16’ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!"
Pençe-Kilit Harekât bölgesinde kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimizin bölgede etkisiz hâle getirdiği terörist sayısı 16’ya yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!… pic.twitter.com/HOIiuHEKLY— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2023
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