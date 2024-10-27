MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 27.10.2024 - 11:32

Güncelleme: 27.10.2024 - 11:34

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.