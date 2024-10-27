MSB duyurdu: Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Konuya ilişkin MSB tarafından yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” ifadelerine yer verildi.
Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/UYsHrbvnRW
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