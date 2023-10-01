MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 20 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldığını ve içinde teröristlerin bulunduğu 20 hedef imha edildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.10.2023 - 22:54
MSB duyurdu! Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 20 hedef imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerindeki terörist hedeflerine hava harekatı yapıldığını ve içinde teröristlerin bulunduğu 20 hedef imha edildiğini duyurdu.

MSB açıklamasında, "Teröristler, kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak! Bir gece ansızın inlerinde vurduk, vurmaya devam edeceğiz. Tek bir terörist kalmayıncaya kadar da bu mücadele bitmeyecek!" ifadelerine yer verdi.


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Milli Savunma Bakanlığı Hedef terörist

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