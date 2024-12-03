MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda ağır yaralanan asker şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı, 16 Kasım'da Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi. Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı.

MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu'nda ağır yaralanan asker şehit oldu!
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 08:08

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde ağır yaralanan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 16 Kasım 2024 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen kahraman silah arkadaşımız Mu. Uzm. Çvş. Eren Kızıldağ, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 2 Aralık 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BABA EVİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Şehit düşen Uzman Çavuş Kızıldağ'ın memleketi Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Taş Mahallesi'ndeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları, taziye için baba evine akın etti. Evli ve 5 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehidin, Çarşamba günü Feke ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB #Pençe-Kilit #Şehit

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