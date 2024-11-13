Acı haber... Tunceli'de bir polis şehit oldu!

Tunceli'de atış eğitim alanında meydana gelen kazada polis memuru Yiğit Can Yiğit şehit oldu. Bakan Ali Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Acı haber... Tunceli'de bir polis şehit oldu!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2024 - 16:04

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit Can Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu aktarıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milletimizin başı sağ olsu. Tunceli Özel Harekât Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Yiğit Can YİĞİT, atış eğitimi alanında meydana gelen elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize  başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da, yayımladığı taziye mesajında Yiğit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve millete başsağlığı diledi.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Polis memuru #Şehit #Tunceli

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