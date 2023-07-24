MSB duyurdu: Pençe-Kilit'te bir asker şehit oldu!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can’ın şehit olduğunu duyurdu.
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can'ın şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden unsurumuza bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Can şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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