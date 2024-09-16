MSB duyurdu: Sınırda uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

MSB duyurdu: Sınırda uyuşturucu ele geçirildi
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DHA
Yayınlanma: 16.09.2024 - 21:15

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütünün en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha. Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 30 kilo 960 gram metamfetamin ve 26 kilo 180 gram esrar olmak üzere toplam 57 kilo 140 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde Jandarmaya teslim edildi" denildi.


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #uyuşturucu

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