Kastamonu'da 83 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 gözaltı

Yayınlanma: 16.09.2024 - 17:05

Güncelleme: 16.09.2024 - 17:06

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu’da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda tespiti yapılan bir iş yerinde yapılan aramada 83 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.