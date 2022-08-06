MSB duyurdu: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul'a ulaştı

Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü ikinci gemi 'NAVISTAR'ın İstanbul açıklarına ulaştığı bildirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

DHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:33
MSB duyurdu: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul'a ulaştı
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Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlendiğini açıkladı.

DENETİM YAPILACAK

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak" denildi.


Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna İrlanda

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