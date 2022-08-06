MSB duyurdu: Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul'a ulaştı
Tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamında Ukrayna'dan hareket eden mısır yüklü ikinci gemi 'NAVISTAR'ın İstanbul açıklarına ulaştığı bildirildi. Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden geminin İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirlendiğini açıkladı.
DENETİM YAPILACAK
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İrlanda’ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır ile Odessa Limanı'ndan hareket eden Panama bayraklı 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul’un kuzeyinde belirlenen mevkiye ulaşarak demirledi. Gemi ilerleyen saatlerde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak" denildi.
Video Haberler
- Sakarya’da ormanlık alanda korkutan yangın
- Kalbinden bıçaklandı: Hasancan cinayetinde yeni gelişme
- Tartışma sonrası 'taksi üstünde' yolculuk
- Çocuğunu kurtaran anne, akıntıya kapılarak boğuldu
- Babacan, Erdoğan ve Bahçeli'ye seslendi
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Soylu'dan, Cemevi Başkanı'na 'geçmiş olsun' telefonu
- Hemşirenin burnunu kıran hasta yakını bu kez tutuklandı
- 'Düğün' dönüşü feci kaza: 14 yaralı
- Bagajda yolculuğa 1665 lira ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ankara’da iki ciddi iddia konuşuluyor'
- Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan hayatını kaybetti
- 'Altılı masa dağılıyor' iddiası
- Gözüne kaçan cismi tornacıda çıkardılar
- Erdoğan'dan KPSS açıklaması
- Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
- Milyoner'de 'yabancılara vatandaşlık' itirafı
- Meteoroloji'den 'gök gürültülü sağanak' uyarısı
- Türkmen'in İmamoğlu'na teşekkürü tartışma yarattı
- Semih Sergen hayatını kaybetti