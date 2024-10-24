MSB, gemi ziyaretlerini ve bando konserlerini iptal etti

Yayınlanma: 24.10.2024 - 22:18

Güncelleme: 24.10.2024 - 22:18

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu’nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" denildi.

MSB'nin paylaşımı şu şekilde: