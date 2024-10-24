MSB, gemi ziyaretlerini ve bando konserlerini iptal etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG İstanbul ve TCG Sancaktar gemilerinin 25-26 Ekim'de Sarayburnu'nda ziyaretlere açılması ile birçok ilde düzenlenecek bando konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

MSB, gemi ziyaretlerini ve bando konserlerini iptal etti
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ANKA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 22:18

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG İSTANBUL ve TCG SANCAKTAR gemilerimizin 25-26 Ekim tarihlerinde Sarayburnu’nda halkımızın ziyaretine açılması ile birçok ilde düzenleyeceğimiz bando konserleri iptal olmuştur" denildi.

MSB'nin paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #MSB #konser #Sarayburnu

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