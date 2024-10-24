Son Dakika... MSB'den 'hava harekatı' açıklaması: 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi'

Son dakika gelişmesi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün akşamdan itibaren Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son Dakika... MSB'den 'hava harekatı' açıklaması: 2'si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi'
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İHA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 14:26

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarına ilişkin açıklama geldi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Dün akşamdan itibaren 47 terör hedefinin vurulduğu Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki hava harekatlarında, ilk belirlemelere göre 2’si üst düzey olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.


Etiketler: #MSB #Terör #Son dakika

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